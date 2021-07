Il coraggio di Maria Silvia Spolato, la prima donna a fare coming out (pubblico) in Italia (Di sabato 17 luglio 2021) Tutto parte da una domanda personale. «Come sarebbe stata la mia vita se non ci fosse stato il coraggio di Maria Silvia e di tutte quelle e quelli venuti prima?». A farsela è Sara Poma, autrice, che ha voluto raccontare la vita di Maria Silvia Spolato, la prima donna ad aver fatto un coming out pubblico in Italia, nel suo nuovo podcast, «Prima» per Chora media. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 luglio 2021) Tutto parte da una domanda personale. «Come sarebbe stata la mia vita se non ci fosse stato il coraggio di Maria Silvia e di tutte quelle e quelli venuti prima?». A farsela è Sara Poma, autrice, che ha voluto raccontare la vita di Maria Silvia Spolato, la prima donna ad aver fatto un coming out pubblico in Italia, nel suo nuovo podcast, «Prima» per Chora media.

