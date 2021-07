Il conto salato del green pass: 100 miliardi di fatturato a rischio? (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug – Non solo una questione di libertà personale, ma anche economica. Che può arrivare a costare fino a 100 miliardi di euro. E’ questo il potenziale conto, in termini di fatturato, del cosiddetto “green pass” che il governo sta pensando di introdurre sul modello di quello adottato in Francia. In attesa del parere del Cts, che dovrebbe arrivare entro l’inizio della prossima settimana, i primi dettagli iniziano a circolare. E ci parlano di un ventaglio assai ampio di attività che, senza la certificazione, non potranno essere svolte. Viaggi, bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, persino la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug – Non solo una questione di libertà personale, ma anche economica. Che può arrivare a costare fino a 100di euro. E’ questo il potenziale, in termini di, del cosiddetto “” che il governo sta pensando di introdurre sul modello di quello adottato in Francia. In attesa del parere del Cts, che dovrebbe arrivare entro l’inizio della prossima settimana, i primi dettagli iniziano a circolare. E ci parlano di un ventaglio assai ampio di attività che, senza la certificazione, non potranno essere svolte. Viaggi, bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, persino la ...

