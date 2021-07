Il cinema bloccato (Di sabato 17 luglio 2021) Durante il lockdown non faceva impressione. Era tutto chiuso. I pannelli di compensato che serravano gli ingressi si sposavano perfettamente con il clima generale. Ma il cinema Metropolitan era fermo da molto prima. Oltre dieci anni. Tre piani e oltre 2mila metri quadrati lasciati al degrado. Eppure con la fine del primo lockdown poteva tornare a nuova vita, trasformato in un negozio di lusso, ma con ancora una sala da 99 posti adibita per le proiezioni, con 120 giorni di programmazione in mano al dipartimento Cultura di Roma Capitale. Alla fine dello scorso agosto, infatti, si è conclusa la conferenza dei servizi che ha dato il (quasi) definitivo via libera al progetto di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 luglio 2021) Durante il lockdown non faceva impressione. Era tutto chiuso. I pannelli di compensato che serravano gli ingressi si sposavano perfettamente con il clima generale. Ma ilMetropolitan era fermo da molto prima. Oltre dieci anni. Tre piani e oltre 2mila metri quadrati lasciati al degrado. Eppure con la fine del primo lockdown poteva tornare a nuova vita, trasformato in un negozio di lusso, ma con ancora una sala da 99 posti adibita per le proiezioni, con 120 giorni di programmazione in mano al dipartimento Cultura di Roma Capitale. Alla fine dello scorso agosto, infatti, si è conclusa la conferenza dei servizi che ha dato il (quasi) definitivo via libera al progetto di ...

