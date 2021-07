Il centrocampista sogna il ritorno alla Juve (Di sabato 17 luglio 2021) Pjanic Juve, il bosniaco vuole tornare da Max Allegri. La Juventus vuole puntellare e migliorare il centrocampo, reparto più debole della squadra piemontese. Cherubini si sta muovendo per acquistare prima Locatelli e poi virare tutto sul ritorno di Miralem Pjanic. Pjanic Juve, i dettagli della trattativa Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Miralem Pjanic è uno dei due obiettivi per il centrocampo dopo Locatelli. L‘intervento chirurgico che costringerà Arthur ad osservare uno stop di 3 mesi, che rischia di comportare l’esclusione del brasiliano dalla lista per la fase a gironi di ... Leggi su rompipallone (Di sabato 17 luglio 2021) Pjanic, il bosniaco vuole tornare da Max Allegri. Lantus vuole puntellare e migliorare il centrocampo, reparto più debole della squadra piemontese. Cherubini si sta muovendo per acquistare prima Locatelli e poi virare tutto suldi Miralem Pjanic. Pjanic, i dettagli della trattativa Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Miralem Pjanic è uno dei due obiettivi per il centrocampo dopo Locatelli. L‘intervento chirurgico che costringerà Arthur ad osservare uno stop di 3 mesi, che rischia di comportare l’esclusione del brasiliano dlista per la fase a gironi di ...

Advertising

IamCALCIO : #Jorginho sogna il pallone d'oro. Per i bookmakers solo due calciatori hanno più chance del centrocampista del… - Diego31883 : RT @kisskissnapoli: Venerato: 'Il #Napoli sogna un centrocampista come Zakari o Berge, ma anche Thorsby. Calciatori che però si muovono sol… - kisskissnapoli : Venerato: 'Il #Napoli sogna un centrocampista come Zakari o Berge, ma anche Thorsby. Calciatori che però si muovono… -