Il campione di nuoto Rosolino sceglie Chieti per il suo campus acquatico: il saluto di sindaco e assessore allo Sport (Di sabato 17 luglio 2021) Il sindaco Diego Ferrara e l'assessore allo Sport Manuel Pantalone hanno portato i saluti della città a Massimiliano Rosolino , che ha scelto lo stadio del nuoto di Chieti per organizzare il suo ... Leggi su chietitoday (Di sabato 17 luglio 2021) IlDiego Ferrara e l'Manuel Pantalone hanno portato i saluti della città a Massimiliano, che ha scelto lo stadio deldiper organizzare il suo ...

mimmus14 : RT @annarosacosta: Io che arrivo a nuoto in un posto sperduto e mi ricordo che sono sempre Campione d'Italia. ???? #IMscudetto @Inter https:… - annarosacosta : Io che arrivo a nuoto in un posto sperduto e mi ricordo che sono sempre Campione d'Italia. ???? #IMscudetto @Inter - tupacshakurmofo : RT @SM_Difesa: #Napoli, Campionati Italiani Assoluti Paralimpici di Nuoto L'Ass. Tecn. (E.I.) Antonio Auricchio del #GSPD #Difesa è Campi… - AeroportidiRoma : Mancano 10 giorni all'inizio delle #Olimpiadi e i primi atleti azzurri partono da #Fiumicino per raggiungere il vil… - PanizziMassimo : RT @SM_Difesa: #Napoli, Campionati Italiani Assoluti Paralimpici di Nuoto L'Ass. Tecn. (E.I.) Antonio Auricchio del #GSPD #Difesa è Campi… -

Ultime Notizie dalla rete : campione nuoto Il campione di nuoto Rosolino sceglie Chieti per il suo campus acquatico: il saluto di sindaco e assessore allo Sport Il campione di nuoto ha spiegato all'amministrazione le finalità dell'iniziativa, lodando la struttura e l'accoglienza cittadina e abruzzese. 'Il fatto che un atleta come Rosolino abbia scelto e ...

Olimpiadi di Tokyo, le atlete più forti su cui puntare ...romana classe 1998 ha conquistato la medaglia d'oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto in ...di Doha arrivando a quota 12 ori in un campionato mondiale e superando il record del campione dei ...

Nuoto: Rosolino a Chieti per Campus ragazzi Agenzia ANSA Nuoto: Rosolino a Chieti per Campus ragazzi Lo stadio comunale del nuoto di Chieti, gestito da Esa Life, ospiterà fino al 18 luglio il campus acquatico organizzato dal campione olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino al quale stanno partecipa ...

Formula Kite U19 e A’S Youth Foil Individual World Championship Ancora spettacolo di sport, vento e mare a Gizzeria per le regate di Formula Kite U19 e A’S Youth Foil Individual World Championship. Un’altra settimana intensa volge al termine in attesa delle sfide ...

Ildiha spiegato all'amministrazione le finalità dell'iniziativa, lodando la struttura e l'accoglienza cittadina e abruzzese. 'Il fatto che un atleta come Rosolino abbia scelto e ......romana classe 1998 ha conquistato la medaglia d'oro nei 1500 stile libero ai Mondiali diin ...di Doha arrivando a quota 12 ori in un campionato mondiale e superando il record deldei ...Lo stadio comunale del nuoto di Chieti, gestito da Esa Life, ospiterà fino al 18 luglio il campus acquatico organizzato dal campione olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino al quale stanno partecipa ...Ancora spettacolo di sport, vento e mare a Gizzeria per le regate di Formula Kite U19 e A’S Youth Foil Individual World Championship. Un’altra settimana intensa volge al termine in attesa delle sfide ...