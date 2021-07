Il boss di ‘ndrangheta Bellocco nega di aver detto: “Anche il giudice Di Matteo lo ammazzano. Gli hanno già dato la sentenza” (Di sabato 17 luglio 2021) Gregorio Bellocco nega di aver mai pronunciato la frase “Anche il giudice Di Matteo lo ammazzano. Gli hanno già dato la sentenza”. Tramite il suo legale, l’avvocato Jacopo Cappetta, il boss della ‘ndrangheta ha fatto pervenire al fattoquotidiano.it la sua versione su quanto successo la mattina dell’1 giugno nel carcere di Opera a Milano. Bellocco stava trascorrendo l’ora di socialità con Francesco Cammarata, mafioso della famiglia di Riesi: i due stavano commentando la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Gregoriodimai pronunciato la frase “ilDilo. Gligiàla”. Tramite il suo legale, l’avvocato Jacopo Cappetta, ildellaha fatto pervenire al fattoquotidiano.it la sua versione su quanto successo la mattina dell’1 giugno nel carcere di Opera a Milano.stava trascorrendo l’ora di socialità con Francesco Cammarata, mafioso della famiglia di Riesi: i due stavano commentando la ...

