Il Benevento saluta Caldirola | ufficiale il trasferimento al Monza

(Di sabato 17 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Adesso ci sono anche le ufficialità. Lucalascia ildopo due anni e mezzo e si trasferisce aldi Silvio Berlusconi. Il mancino di Desio, da poco diventato papà della piccola Camilla avuta con la sannita Roberta Mercurio, si avvicina a casa e sfiderà proprio la Strega nel prossimo campionato di Serie B. Come comunicato dalla società brianzola,“ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2023 con rinnovo automatico per la stagione successiva al verificarsi di determinate condizioni“. Un ...

Tutto B

Ravello Festival: il 17 luglio Fabio Biondi alla guida della Filarmonica diEventi ... Amante della vita, che non vuole che sia compromessa ladei suo figli. La sacra effige della ...In caso di cessione dell'estremo difensore, secondo Sky Sport l'Hellas avrebbe messo nel mirino Montipò del. ...Entra nel vivo il mercato della Strega. "Paleari arriva nel ritiro di Cascia. Caldirola saluta e va al Monza", titola in taglio centrale Il.Il Benevento tiene banco sul mercato: Glik e Caldirola salutano si trasferiscono rispettivamente all’Udinese e al Monza, Paleari è giallorosso, Masciangelo ad un passo. Bisogna aspettare ancora un po’ ...