Il baseball Usa ha trovato il suo fenomeno

(Di sabato 17 luglio 2021) Lalogia di Shohei Ohtani è una disciplina inesatta, incompleta, incompiuta. Per forza: l’oggetto di cui si occupa cambia forma ogni giorno, toglie e aggiunge, taglia nuovi traguardi e fa finire nel cestino tutto quanto scritto fino a un attimo prima. Una serie di mutazioni genetiche e generiche che fanno parlare i profani e impazzire gli esperti, una serie di primati che si rincorrono e scavalcano. L’ultimo? Ohtani, 26 anni, martedì sera è stato il primo giocatore negli 88 anni di storia dell’All-Star Game dela essere titolare sia come lanciatore, quindi il difensore principale, sia come battitore, quindi l’attaccante per definizione. Il ...