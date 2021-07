I tifosi della Lazio criticano Muriqi in ritiro, Sarri lo difende (VIDEO) (Di sabato 17 luglio 2021) Diversi tifosi della Lazio, nel ritiro di Auronzo di Cadore, stavano facendo sentire il proprio disappunto nei confronti di Vedat Muriqi. Un atteggiamento che a Maurizio Sarri non è piaciuto. Così il tecnico si è avvicinato al settore occupato dai tifosi e si è rivolto loro così: “Se sento qualcos’altro contro Muriqi, lo faccio vuotare”. Una reazione apprezzata dalla maggior parte dei presenti, che l’hanno applaudito. “Muriqi”: Perché nell’allenamento di questa mattina Maurizio Sarri ha rimproverato alcuni ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 luglio 2021) Diversi, neldi Auronzo di Cadore, stavano facendo sentire il proprio disappunto nei confronti di Vedat. Un atteggiamento che a Maurizionon è piaciuto. Così il tecnico si è avvicinato al settore occupato daie si è rivolto loro così: “Se sento qualcos’altro contro, lo faccio vuotare”. Una reazione apprezzata dalla maggior parte dei presenti, che l’hanno applaudito. “”: Perché nell’allenamento di questa mattina Maurizioha rimproverato alcuni ...

