I giocatori del Palermo si vaccinano al “Barbera”

(Di sabato 17 luglio 2021) Tutti idele i membri dello staff hanno ricevuto oggi allo stadio Renzoil vaccino contro il Covid, mentre continuano i preparativi per l’imminente partenza del gruppo squadra per il ritiro rosanero in Campania. L’Asp di, che già dalla scorsa settimana ha avviato una capillare campagna vaccinale anche nelle scuole, il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha conferito onorificenze motu proprio ai giocatori e allo staff della #Nazionale italian… - alex_orlowski : Stiamo assistendo al più grande attacco razzista della storia del calcio contro i 3 giocatori Inglesi #Saka… - MinisteroDifesa : #12luglio Appena rientrati dagli @EURO2020, alcuni giocatori e dirigenti della Nazionale Italiana di calcio si sono… - Nicolarn21 : @elprofetado1899 In premier si strapagano i giocatori a vicenda ma li anche solo un aston villa incassa il doppio del milan - Mediagol : VIDEO Covid, vaccino per tutti i giocatori del Palermo al “Barbera”: le immagini -

Ultime Notizie dalla rete : giocatori del

Giornale di Sicilia

Sarà un momento emozionante anche per Gattuso e i suoi, che potranno tornare a sentire di nuovo l'affetto e l'incitamentopubblico. La partita si gioca alle 10.30, orario scelto da ...... perché al raduno di Vipiteno partecipano ben 32: alcuni di questi (i campion d'Europa) si aggregheranno dopo e altri lo hanno fatto solo ieri, dunque nell'ipotetico 4 - 3 - 1 - 2...I giorni passano e la voglia di entrare in palestra per iniziare a tutti gli effetti il percorso con la Virtus Arechi Salerno non fa altro che aumentare. Sempre di più.Oggi alle 18.30 ad Auronzo la Lazio di Sarri gioca la prima amichevole del suo ritiro alle Tre Cime di lavaredo ma proprio dai tamponi effettuati per giocare la partita un ...