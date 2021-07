“I figli cambiano la vita? Tu gliela cambi” L’intervista inedita di Libero De Rienzo

(Di sabato 17 luglio 2021) “Si dice che ino la”. “Tu. Non hanno mica chiesto niente, loro. Comunque sì: vai meno al cinema”. Così l’attore napoletanoDe, scomparso ieri a 44 anni a causa di un infarto, in un’intervista al settimanale Vanity Fair, realizzata a gennaio 2020, rimastae pubblicata solo dopo la sua morte. Proprio ai– Delascia due bambini di 6 e 2 anni– è dedicato gran parte del colloquio dell’attore con Federico Rocca. Al giornalista, che gli faceva notare che per un ...

Advertising

chanudaro : RT @HuffPostItalia: 'I figli cambiano la vita? Tu gliela cambi. Disgustoso dire che siano un problema' - tizianantonella : @UtherPe1 È una meraviglia fatto a mano pazientemente....i tuoi figli si mangeranno le mani un giorno. Lo dico x es… - GiorgioBassi9 : RT @HuffPostItalia: 'I figli cambiano la vita? Tu gliela cambi. Disgustoso dire che siano un problema' - HuffPostItalia : 'I figli cambiano la vita? Tu gliela cambi. Disgustoso dire che siano un problema' - mendeiev : @PraesesMundi Ci guadagnano tutti. Bigfarma, case farmaceutiche ma soprattutto politici. In emergenza non si va a v… -

Ultime Notizie dalla rete : figli cambiano

L'HuffPost

E proprio aiera dedicata gran parte dell'intervista: Al luogo comune 'ila vita' rispondeva: Al giornalista che gli faceva notare che per un attore non andare al cinema è grave ...E perché? Perché al Sud così è con uno Stato daie figliastri. Che dà a chi più ha e toglie a ... A cominciare dall'ultimo ministro dell'Istruzione, ministri chepiù del tempo a primavera ...Ho fatto un patto con mia moglie: ogni volta che fa un figlio io metto 5 chili in 5 anni, e lei rimane identica. Sembra che li abbia fatti io, i figli”. E proprio ai figli era dedicata gran parte dell ...La Jimny PRO, però porta con sé alcune novità, figlie della scelta (obbligata ... dagli esterni agli interni alle sensazioni di guida della prova su strada. Non cambiano le dimensioni della Suzuki ...