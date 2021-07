“I Croods 2” | il sequel supera l’originale e diverte gli adulti 

Advertising

sentieriselvagg : Tra i deludenti sequel di I Croods ed Escape Room e il fiacco Penguin Bloom con Naomi Watts, stravince Marco Belloc… - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: HOT CORN KIDS | Un sorprendente ritorno nella Preistoria con #ICroods2. A otto anni dal primo film, arriva nelle sale l’a… - CinemApp_Cinema : Il mito del buon selvaggio secondo la @Dreamworks: il sequel del fortunato film d'animazione è godibile e accattiva… - ileana_dugato : RT @TheHotCorn_: HOT CORN KIDS | Un sorprendente ritorno nella Preistoria con #ICroods2. A otto anni dal primo film, arriva nelle sale l’a… - Trillafon : RT @TheHotCorn_: HOT CORN KIDS | Un sorprendente ritorno nella Preistoria con #ICroods2. A otto anni dal primo film, arriva nelle sale l’a… -

Ultime Notizie dalla rete : Croods sequel

"I2" è una commedia familiare che, pur a velocità elettrizzante e con sfoggio di colori psichedelici , mette in scena riflessioni su concetti senza tempo come evoluzione, domani e fiducia. ...Arriva ora nelle sale italiane I2 - Una nuova era ,del film di successo del 2013 su una famiglia di cavernicoli. Gli spettatori nostrani potranno ritrovare, tra gli altri, Francesco Pannofino nel ruolo di Grug, il ...A ben otto anni da I Croods ecco finalmente il seguito, uno dei rarissimi casi in cui il secondo capitolo supera l’originale. Dopo una gestazione produttiva a dir poco travagliata, torna quindi al ...Arriva in sala "Croods 2", il sequel di animazione targato DreamWorks che racconta le avventure della prima famiglia della storia. Il film vanta un cast di doppiatori di tutto rispetto tra i quali ...