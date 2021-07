I cambiamenti climatici alterano anche la dinamica dell’acqua sul pianeta

(Di sabato 17 luglio 2021) Il cambiamento climatico legato al riscaldamento globale sta alterando lasul, in stragrande maggioranza in forma liquida: l’oceano. L’acqua salata dell’oceano diventa dolce quando cambia di stato, e i sali restano nell’acqua rimasta liquida. Con il caldo l’acqua oceanica evapora, sale e diventa nuvole, viene trasportata da correnti aeree generate dadi temperatura, e poi torna giù come pioggia. Di solito quando piove in Italia è l’acqua dell’Atlantico che ci bagna. Il freddo polare fa gelare l’acqua, il ghiaccio galleggia e l’acqua sottostante, carica dei sali perduti dall’acqua ...

Advertising

petergomezblog : Germania, il paese simbolo della manutenzione del paesaggio è vittima dei cambiamenti climatici: ecco perché accade - petergomezblog : Germania, alluvione devasta due regioni: almeno 42 morti e decine di dispersi. Merkel: “È una catastrofe”. La minis… - Greenpeace_ITA : ????Dal Tirreno all’Adriatico, i #cambiamenticlimatici minacciano la biodiversità dei mari. È in atto la tropicalizza… - NinoCascione1 : @giostro Tanto a loro che gli frega, i cambiamenti climatici, l'anidride carbonica, gli alluvioni, le vittime. Roba… - lofioramonti : Politici riuniti per discutere i cambiamenti climatici. Discutere, discutere, discutere... -

Ultime Notizie dalla rete : cambiamenti climatici

La Stampa

Maltempo, ecco quanta pioggia si è accumulata in Germania, Belgio e Francia Allerta meteo in Gran Bretagna, in arrivo il giorno più caldo dell'anno Sintomo deianche l'allerta ...... oltre alla attuale emergenza sanitaria, sono spesso già flagellate da guerre, povertà ed effetti dei'. L'istituto comprensivo di Montegranaro, con questa manifestazione, ha ...Il cambiamento climatico legato al riscaldamento globale sta alterando la dinamica dell’acqua sul pianeta, in stragrande maggioranza in forma liquida: l’oceano. L’acqua salata dell’oceano diventa dolc ...Foresta Amazzonica non è più il polmone del mondo: intanto 9 governatori uniti contro Bolsonaro per salvare l'Amazzonia ...