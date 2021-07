Hakimi out nell’amichevole col PSG: il motivo che ha sorpreso tutti (Di sabato 17 luglio 2021) Hakimi out in amichevole. La sua non è una bocciatura. L’ex Inter è risultato positivo al tampone molecolare da Covid-19. Ha fatto discutere e non poco l’assenza di Achraf Hakimi nella distinta per l’amichevole tra Paris Saint-Germain e Chambly. Mauricio Pochettino l’ha tenuto fuori ed ha scatenato la curiosità di tutti gli addetti ai lavori. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 luglio 2021)out in amichevole. La sua non è una bocciatura. L’ex Inter è risultato positivo al tampone molecolare da Covid-19. Ha fatto discutere e non poco l’assenza di Achrafnella distinta per l’amichevole tra Paris Saint-Germain e Chambly. Mauricio Pochettino l’ha tenuto fuori ed ha scatenato la curiosità digli addetti ai lavori. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

