'Hai la gomma bucata' e ruba nelle auto con i complici: arrestato dalla Polizia (Di sabato 17 luglio 2021) Una tecnica collaudata ed efficace: avvicinavano le auto in scooter dicendo al conducente di prestsre attenzione a una ruota bucata. A motore spento, mentre il malcapitato scendeva dal veicolo per ... Leggi su leggo (Di sabato 17 luglio 2021) Una tecnica collaudata ed efficace: avvicinavano lein scooter dicendo al conducente di prestsre attenzione a una ruota. A motore spento, mentre il malcapitato scendeva dal veicolo per ...

Advertising

CronacaOssonaTw : Milano, “hai la gomma bucata” e ruba nelle auto con i complici: arrestato - ilarymary : Milano, “hai la gomma bucata” e ruba nelle auto con i complici: arrestato - GiornaleLORA : Milano, “hai la gomma bucata” e ruba nelle auto con i complici: arrestato dalla Polizia di Stato Video… - 87D4rk : Non hai una gomma per cancellare il tuo passato, ma hai una penna per riscrivere il tuo futuro?? - semioticmonkey : @Natasha12834 Nope. Che hai come elastico, l'uomo gomma dei fantastici 4? -