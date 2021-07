“Hai la gomma bucata” | così attirava le vittime per rubare nelle auto insieme ai complici | arrestato a Milano – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 luglio 2021) “Hai la“. Con questa scusa un uomonella propria trappola glimobilisti e, mentre li distraeva, alcunirubavano borse e zaini all’interno delle macchine. La polizia di Stato, a, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di uncittadino francese di 32 anni, per tre furti aggravati. Ecco il modus operandi di uno dei tre furti: il 25 agosto 2020 poco dopo le ore 20, in via Valtellina, un cittadino russo, mentre guidava il proprio SUV con la compagna a bordo, è stato avvicinato da una persona in scooter che gli ha ...