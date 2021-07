Grillo e Conte? La storia ce lo insegne, i patti politici si fanno a tavola: il punto di Maurizio Costanzo (Di sabato 17 luglio 2021) Il pranzo in Toscana tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, induce a una serie di riflessioni. Innanzitutto è vero che a tavola si risolvono le questioni. E anche quella fra Grillo e Conte sembra essersi risolta davanti a una cernia. Perché proprio una cernia? Forse un altro pesce sarebbe stato meno utile alla pace? Poi hanno preso anche il dolce, ma i cronisti non ci hanno detto come era fatto questo dolce. Ma se, per ipotesi, uno avesse voluto mangiare due spaghetti e un altro un brodino, le cose sarebbero andate bene lo stesso? La storia ci insegna che a tavola si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Il pranzo in Toscana tra Giuseppee Beppe, induce a una serie di riflessioni. Innanzitutto è vero che asi risolvono le questioni. E anche quella frasembra essersi risolta davanti a una cernia. Perché proprio una cernia? Forse un altro pesce sarebbe stato meno utile alla pace? Poi hanno preso anche il dolce, ma i cronisti non ci hanno detto come era fatto questo dolce. Ma se, per ipotesi, uno avesse voluto mangiare due spaghetti e un altro un brodino, le cose sarebbero andate bene lo stesso? Laci insegna che asi ...

