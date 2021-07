Grey’s Anatomy | il riassunto delle 17 stagioni

Leggi su tuttotek

(Di sabato 17 luglio 2021)è stata rinnovata per una diciottesima (forse ultima) stagione: quale migliore occasione per ripercorrere leprecedenti, dalla prima, per chi volesse recuperare questa serie che, nel bene e nel male, è entrata negli annali della televisione La protagonista diè Meredith Grey (Ellen Pompeo), una giovane ragazza che, dopo la laurea in medicina, entra nel gruppo di tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital. Si trasferisce così a Seattle, nella vecchia casa della madre. Qui si trova a condividere la nuova esperienza insieme a un gruppo di giovani coetanei, ...