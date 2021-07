Green Pass obbligatorio, proteste in Francia: 114mila in piazza (Di sabato 17 luglio 2021) Sono state quasi 114mila le persone scese in piazza oggi in Francia per protestare contro le misure annunciate lunedì scorso dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno, precisando che a Parigi hanno manifestato circa 18mila persone. Le misure annunciate da Macron prevedono, da inizio agosto, l’obbligo di Pass sanitario nei trasporti (aerei, pullman e treni), per entrare nei ristoranti, nei bar e l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. “Abbiamo fatto un appello a manifestare per dire no al Pass sanitario”, spiega all’Adnkronos Maxime ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 luglio 2021) Sono state quasile persone scese inoggi inper protestare contro le misure annunciate lunedì scorso dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno, precisando che a Parigi hanno manifestato circa 18mila persone. Le misure annunciate da Macron prevedono, da inizio agosto, l’obbligo disanitario nei trasporti (aerei, pullman e treni), per entrare nei ristoranti, nei bar e l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. “Abbiamo fatto un appello a manifestare per dire no alsanitario”, spiega all’Adnkronos Maxime ...

borghi_claudio : 10) IL REGOLAMENTO UE SUL GREEN PASS VIETA DISCRIMINAZIONI E così anche la risoluzione Cons. d'Europa sulle vaccina… - RobertoBurioni : Prenotazioni per vaccini in Francia dopo che due giorni fa Macron ha detto che senza green pass si sta chiusi in ca… - borghi_claudio : Comunque che finaccia che ha fatto il corriere della sera. Ha aspettato l'ok del m5s al green pass ed è subito part… - AndreaLisi15 : RT @p_episcopo: Sono contrario al Green Pass perché la deroga sulle nostre libertà personali è durata fin troppo e dopo un anno e mezzo imp… - alberti68326580 : RT @borghi_claudio: 10) IL REGOLAMENTO UE SUL GREEN PASS VIETA DISCRIMINAZIONI E così anche la risoluzione Cons. d'Europa sulle vaccinazion… -