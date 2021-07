Green Pass | il piano del governo per il nuovo decreto Covid | ecco dove sarà obbligatorio | 400 euro di multa per chi ne è sprovvisto

(Di sabato 17 luglio 2021)per aerei, navi e treni, ma anche per entrare in cinema, teatri, stadi, palestre, piscine, discoteche e concerti; con multe di 400per chi ne èe cinque giorni di chiusura per i gestori che non rispettano l’obbligo. È questo, secondo le indiscrezioni, ila cui sta lavorando ildi Mario Draghi in vista del prossimocon nuove restrizioni per cercare di contenere la ripresa dei contagi, alimentata dalla rapida diffusione della variante Delta. La cabina di regia politica con ...

Advertising

borghi_claudio : Comunque che finaccia che ha fatto il corriere della sera. Ha aspettato l'ok del m5s al green pass ed è subito part… - RobertoBurioni : Nella discussione sull'obbligo vaccinale e sul green pass ricordiamo un dato OGGETTIVO: la vaccinazione rende il va… - RobertoBurioni : Prenotazioni per vaccini in Francia dopo che due giorni fa Macron ha detto che senza green pass si sta chiusi in ca… - trombettaio : @franksud72 @barbarab1974 @WRicciardi e @DAVIDPARENZO vogliono il green pass e qui si ammette che il vaccino non at… - positanonews : Il Green pass sarà a tappe: si parte senza ristoranti, possibile stretta in agosto tra le #news… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

la Repubblica

Per entrare in tutti i luoghi pubblici a rischio assembramento bisognerà avere il, altrimenti scatteranno le multe. Cinque giorni di chiusura per i gestori e 400 euro per i clienti sprovvisti di certificazione verde, ridotti a 260 se la contravvenzione viene pagata ..., Burioni: 'Se a ottobre ci chiudono per colpa dei no vax mi trasferisco in Francia' Gli altri casi E non è l'unico paziente ricoverato in ospedale per il coronavirus dopo la scelta di non ...Per entrare in tutti i luoghi pubblici a rischio assembramento bisognerà avere il Green pass, altrimenti scatteranno le multe. Il Green pass servirà per viaggiare a lunga percorrenza, in particolare q ...Green pass obbligatorio per aerei, navi e treni, ma anche per entrare in cinema, teatri, stadi, palestre, piscine, discoteche e concerti; con multe di 400 euro per chi ne è sprovvisto e cinque giorni ...