Green pass: doppie dosi e sanzioni. Ecco come potrebbe essere il nuovo certificato verde all'italiana (Di sabato 17 luglio 2021) Il nuovo decreto imporrebbe nuove regole per il controllo della diffusione del virus in ambienti chiusi a rischio assembramento. Ciclo completo di immunizzazione, contravvenzioni fino a 400 euro e chiusura del locale le ipotesi per chi non rispetterà la nuova normativa

RobertoBurioni : Prenotazioni per vaccini in Francia dopo che due giorni fa Macron ha detto che senza green pass si sta chiusi in ca… - borghi_claudio : Comunque che finaccia che ha fatto il corriere della sera. Ha aspettato l'ok del m5s al green pass ed è subito part… - borghi_claudio : 10) IL REGOLAMENTO UE SUL GREEN PASS VIETA DISCRIMINAZIONI E così anche la risoluzione Cons. d'Europa sulle vaccina… - molumbe : Perché il green pass è una follia. Leggere e far girare grazie. - giuseppelacara : RT @MMaXXprIIme: Milioni di italiani sono riusciti a falsificare dati e redditi pur di avere il RDC. Figuriamoci se non ci riescono con il… -