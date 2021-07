Grecia, coprifuoco anti Covid a Mykonos, l'isola delle feste (Di sabato 17 luglio 2021) La Grecia ha imposto un coprifuoco e altre restrizioni sull'isola turistica di Mykonos , nota per le sue notti di festa, a causa di un "preoccupante" aumento dei contagi da Covid - 19. Lo riporta afp. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) Laha imposto une altre restrizioni sull'turistica di, nota per le sue notti di festa, a causa di un "preoccupante" aumento dei contagi da- 19. Lo riporta afp. ...

SkyTG24 : Covid Grecia: coprifuoco notturno di 5 ore a Mykonos dal 26 luglio - repubblica : Vacanze, con variante Delta crollo prenotazioni e boom disdette. Mai così pochi italiani all'estero. Anche la Greci… - repubblica : ?? Vacanze, crollo prenotazioni per la varante Delta. Mai cosi' pochi italiani all'estero. La Grecia si blinda: copr… - Marilenapas : RT @repubblica: ?? Vacanze, crollo prenotazioni per la varante Delta. Mai cosi' pochi italiani all'estero. La Grecia si blinda: coprifuoco a… - Long__John1512 : @asSunnyyy @ZanoMind Non ci vuole un genio tant’è che Spagna e Grecia stanno pensando di rimettere il coprifuoco da… -