Grecia: causa Covid coprifuoco notturno per combattere la movida (Di sabato 17 luglio 2021) La preoccupante impennata di contagi in Grecia impone al governo di prendere seri provvedimenti per combattere l'epidemia. La situazione In Grecia la situazione dei contagi sembra sempre più grave. Il continuo innalzamento del numero dei positivi al Covid preoccupa non poco il governo. A causa della preoccupante impennata del dato le autorità locali si sono trovate costrette ad adottare misure drastiche. Cinque ore di coprifuoco notturno a Mykonos. Una delle più importanti mete turistiche della Grecia fa proprio della movida e del ...

