Grease | in arrivo la serie prequel dedicata alle Pink Ladies

(Di sabato 17 luglio 2021) Saranno i Paramount Televition Studios a realizzare ladi: Rise of the”. La nuovasaràe si svolgerà prima degli avvenimenti del film cult del 1978 ””. La conferma è arrivata da Paramount+, la piattaforma streaming su cui verrà trasmesso lo show.: Rise of the, la nuovaQuesta nuova ...

Apprendiamo da Deadline che saranno i Paramount Televition Studios ha realizzare Grease: Rise of the Pink Ladies, la serie prequel del film di culto del 1978, che aveva come protagonisti John Travolta ...Saranno i Paramount Televition Studios a realizzare il prequel di Grease ''Grease: Rise of the Pink Ladies'', dedicata alle Pink Ladies.