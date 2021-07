Grandi manovre al centro, D’Agostino: «Vogliono fare un’ammucchiata anti-Meloni» (Di sabato 17 luglio 2021) Roberto D’Agostino, visionario di mestiere, non ha dubbi: il centrodestra del futuro risulterà sfigurato rispetto quello attuale. Anzi, neanche lo si potrà definire tale visto che non ne farebbe parte Giorgia Meloni, cioè la destra. In compenso vi scorrazzerebbero tre giovani – Salvini, Calenda e Renzi – sotto il benevolo sguardo dell’immarcescibile Berlusconi. Il tutto con la regia di Denis Verdini, già eminenza grigia del Cavaliere. Fantapolitica? Mah, in politica “mai dire mai“. Tanto più che D’Agostino inquadra la situazione dal periscopio di Dagospia, sito online di informazione e gossip tra i più ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 luglio 2021) Roberto, visionario di mestiere, non ha dubbi: ildestra del futuro risulterà sfigurato rispetto quello attuale. Anzi, neanche lo si potrà definire tale visto che non nebbe parte Giorgia, cioè la destra. In compenso vi scorrazzerebbero tre giovani – Salvini, Calenda e Renzi – sotto il benevolo sguardo dell’immarcescibile Berlusconi. Il tutto con la regia di Denis Verdini, già eminenza grigia del Cavaliere. Fantapolitica? Mah, in politica “mai dire mai“. Tanto più cheinquadra la situazione dal periscopio di Dagospia, sito online di informazione e gossip tra i più ...

