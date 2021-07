Grandi | grandissimi Gli anelli dell’Estate 2021

Leggi su amica

(Di sabato 17 luglio 2021) In estate si ha voglia di indossare gioielli importanti e dalle forme particolari. Non solo maxi collane. Per l’estatespopolano glissimi, e dal design particolare. In oro o colorati, per ravvivare i look mono colore, questa stagione ce ne sono per tutti i gusti. Basta saper scegliere il modello ideale per il tipo di look che si vuole abbinare. A tutto colore Glicolorati sono la chiave per illuminare anche gli outfit più basic. Abbinare uno o più pezzi di Swarovski (nella foto) ad un paio di jeans e maglietta bianca è la chiave per dare un twist personale a un look ...