Grana per il Borussia Dortmund | problema al tendine rotuleo per Hummels

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 17 luglio 2021)per il. Il veterano Matssalterà l’inizio della stagione 2021/22 per unal. Il difensore centrale, reduce da Euro 2020, avrà bisogno di un riposo prolungato per riprendersi. Non è escluso che il club non possa ricorrere sul mercato, visto che c’è una vera e propria emergenza di centrali difensivi, considerando l’infortunio anche di Zagadou, il cui rientro è previsto per fine settembre ed Emre Can, giocatore che ha spesso sofferto di qualchefisico. Foto: Twitter Uefa Euro ...