GPS elenchi aggiuntivi prima fascia | come si inseriscono la provincia e l’abilitazione GUIDA PDF

(Di sabato 17 luglio 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato laper la presentazione dell'istanza per l'inserimento neglialladelle graduatorieli per le supplenze (GPS) posto comune e di sostegno.si ineriscono lae il titolo di abilitazione o di specializzazione. L'articolo GPSsila...

Advertising

AniefTorino : Anief su Teleborsa - Precari: al via le domande degli elenchi aggiuntivi di aggiornamento della prima fascia GPS - ProDocente : GPS elenchi aggiuntivi prima fascia, possibile inserimento con titolo conseguito prima del 6 agosto 2020 - orizzontescuola : GPS elenchi aggiuntivi prima fascia, possibile inserimento con titolo conseguito prima del 6 agosto 2020 - scuolainforma : GPS scuola 2021, segnalate disfunzioni nelle domande inserimento negli elenchi aggiuntivi 1° fascia - ProDocente : Elenchi aggiuntivi I fascia GPS, ecco come inserire i titoli di servizio [GUIDA PDF] -

Ultime Notizie dalla rete : GPS elenchi

... sui posti rimasti vacanti dopo le suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei precari inseriti nelledi prima fascia posto comune e sostegno più eventualiaggiuntivi. I ...499/2020, relativamente alle discipline scientifiche STEM ; prevedendo un'eventuale procedura di immissione in ruolo dalledi prima fascia, compresi i relativiaggiuntivi; incrementando ...Domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS al via da oggi, venerdì 16 luglio: già segnalate disfunzioni.Il Mef ha dato autorizzazione per le assunzioni in ruolo 2021/2022: i posti saranno 112473 in totale. E' quanto emerge da fonti sindacali.