Governo, lunedì il premier Draghi incontra Conte a Palazzo Chigi: il leader M5s verso la linea dura sulla giustizia (Di sabato 17 luglio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi incontrerà lunedì l'ex premier Giuseppe Conte , leader in pectore del Movimento 5 stelle, a Palazzo Chigi alle 11. A confermare il confronto sono state fonti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 luglio 2021) Il presidente del Consiglio Marioincontreràl'exGiuseppein pectore del Movimento 5 stelle, aalle 11. A confermare il confronto sono state fonti ...

