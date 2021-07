Governo battuto alla Camera. Segnale M5S a Draghi sul green. Il Parlamento potrà richiamare l’Esecutivo all’ordine sui progetti legati alla transizione ecologica (Di sabato 17 luglio 2021) Da tempo deputati e senatori lamentano di essere stati relegati a un ruolo marginale nel rapporto con l’Esecutivo. E così ieri hanno deciso di mandare un Segnale preciso a Mario Draghi. Nonostante ci fosse il parere negativo di Governo e relatori, il M5S è riuscito a far passare un suo emendamento al decreto Recovery attualmente all’esame delle commissioni Ambiente e Affari costituzionali di Montecitorio. Il testo dovrebbe essere licenziato lunedì. La modifica proposta dai pentastellati, che ha mandato al tappeto l’Esecutivo, prevede l’intervento decisivo del Parlamento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 luglio 2021) Da tempo deputati e senatori lamentano di essere stati rea un ruolo marginale nel rapporto con. E così ieri hanno deciso di mandare unpreciso a Mario. Nonostante ci fosse il parere negativo die relatori, il M5S è riuscito a far passare un suo emendamento al decreto Recovery attualmente all’esame delle commissioni Ambiente e Affari costituzionali di Montecitorio. Il testo dovrebbe essere licenziato lunedì. La modifica proposta dai pentastellati, che ha mandato al tappeto, prevede l’intervento decisivo del...

Advertising

Kick57624616 : RT @dottorbarbieri: ++ GOVERNO BATTUTO IN COMMISSIONE ++ 'Le commissioni Affari costituzionali e Ambiente di Montecitorio hanno scelto di i… - manuelcremonese : RT @dottorbarbieri: ++ GOVERNO BATTUTO IN COMMISSIONE ++ 'Le commissioni Affari costituzionali e Ambiente di Montecitorio hanno scelto di i… - ultimora_pol : #Italia #Camera Governo battuto in commissione su un emendamento del #M5S|NI a cui il governo aveva dato un parere… - DottorZivalo : RT @dottorbarbieri: ++ GOVERNO BATTUTO IN COMMISSIONE ++ 'Le commissioni Affari costituzionali e Ambiente di Montecitorio hanno scelto di i… - strina_massimo : RT @dottorbarbieri: ++ GOVERNO BATTUTO IN COMMISSIONE ++ 'Le commissioni Affari costituzionali e Ambiente di Montecitorio hanno scelto di i… -