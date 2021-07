Golf, The Open: Oosthuizen resta leader inseguito da Morikawa, sesto Rahm (Di sabato 17 luglio 2021) Il sudafricano Louis Oosthuizen, a Sandwich, nel Kent, resta il leader della 149esima edizione del The Open anche dopo il moving day. Sul percorso del Royal St George’s (par 70) il sudafricano, con un totale di 198 (64 65 69, -12) colpi, è inseguito dall’americano Collin Morikawa, secondo con 199 (-11) davanti al connazionale Jordan Spieth, terzo con 201 (-9) dopo aver pagato a caro prezzo due bogey alla 17 e alla 18, le ultime due buche di giornata. sesto posto per il numero due del mondo John Rahm con 203 (-7), mentre il campione uscente Shane Lowry è ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Il sudafricano Louis, a Sandwich, nel Kent,ildella 149esima edizione del Theanche dopo il moving day. Sul percorso del Royal St George’s (par 70) il sudafricano, con un totale di 198 (64 65 69, -12) colpi, èdall’americano Collin, secondo con 199 (-11) davanti al connazionale Jordan Spieth, terzo con 201 (-9) dopo aver pagato a caro prezzo due bogey alla 17 e alla 18, le ultime due buche di giornata.posto per il numero due del mondo Johncon 203 (-7), mentre il campione uscente Shane Lowry è ...

