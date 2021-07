Golf: Francesco Molinari, niente Olimpiadi di Tokyo. Un infortunio ferma il torinese, Renato Paratore in attesa (Di sabato 17 luglio 2021) Ieri il taglio dall’Open Championship con il quadruplo bogey alla buca 6 come elemento fondamentale, oggi la rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo. Sembrava un buon anno, quello di Francesco Molinari, e invece in meno di ventiquattr’ore sono capitate le due cose che, con buone probabilità, non avrebbe mai voluto. Non è nota la natura dell’infortunio che ha fermato “Chicco”, che rimane dunque ancora senza Olimpiadi all’attivo dopo che già aveva saltato Rio 2016 per altre motivazioni (il virus Zika, che faceva paura a parecchi). Resta il fatto che, al Royal St. George, l’uomo che ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Ieri il taglio dall’Open Championship con il quadruplo bogey alla buca 6 come elemento fondamentale, oggi la rinuncia alledi. Sembrava un buon anno, quello di, e invece in meno di ventiquattr’ore sono capitate le due cose che, con buone probabilità, non avrebbe mai voluto. Non è nota la natura dell’che hato “Chicco”, che rimane dunque ancora senzaall’attivo dopo che già aveva saltato Rio 2016 per altre motivazioni (il virus Zika, che faceva paura a parecchi). Resta il fatto che, al Royal St. George, l’uomo che ...

Tokyo 2020, venerdì 30 luglio: gli italiani in gara, tutti gli orari IL PROGRAMMA COMPLETO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO PROGRAMMA VENERDI' 30 LUGLIO (giorno 7, orari italiani) Ore 0:30 " GOLF maschile (secondo giro): GUIDO MIGLIOZZI, FRANCESCO MOLINARI ...

