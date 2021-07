Gli ultimi Romanov: curiosità della “famiglia maledetta” e la tragica fine della dinastia in una sola notte (Di sabato 17 luglio 2021) I Romanov appartengono a una delle due più importanti dinastie della Russia, durata 300 anni ed estintasi in una sola notte, quella tra il 16 e il 17 luglio 1917. Il nome dei Romanov evoca, nella mente di chiunque conosca parzialmente la storia della famiglia, idee come mistero, sangue, morte, misticismo e leggenda. Nell’immaginario collettivo al nome degli ultimi Romanov è associata una maledizione che ha segnato le sorti dell’intera famiglia e del Paese, soprattutto dopo il ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 luglio 2021) Iappartengono a una delle due più importanti dinastieRussia, durata 300 anni ed estintasi in una, quella tra il 16 e il 17 luglio 1917. Il nome deievoca, nella mente di chiunque conosca parzialmente la storia, idee come mistero, sangue, morte, misticismo e leggenda. Nell’immaginario collettivo al nome degliè associata una maledizione che ha segnato le sorti dell’interae del Paese, soprattutto dopo il ...

