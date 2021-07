Gli Stati Uniti e il problema della radicalizzazione religiosa nelle carceri (Di sabato 17 luglio 2021) Quando si scrive e si parla di fenomenologia del terrorismo islamista si tende a trascurare colpevolmente quell’area geopolitica che sono le Americhe. È come se il mondo si fosse dimenticato che tutto ha avuto inizio qui, a New York, l’11 settembre di venti anni or sono. È come se il mondo credesse in un Jihad InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 17 luglio 2021) Quando si scrive e si parla di fenomenologia del terrorismo islamista si tende a trascurare colpevolmente quell’area geopolitica che sono le Americhe. È come se il mondo si fosse dimenticato che tutto ha avuto inizio qui, a New York, l’11 settembre di venti anni or sono. È come se il mondo credesse in un Jihad InsideOver.

Advertising

borghi_claudio : Spariscono in sempre più stati USA gli obblighi scolastici di mascherine e vaccini E MI PARE GIUSTO - riotta : Insomma la verità è che il giorno dell'Epifania gli Stati Uniti sono andati molto più vicino al golpe di quanto non si pensasse finora - chiellini : ???? Grazie a voi A tutti voi Perché in questa incredibile avventura ci siamo portati dentro voi. Davanti gli occhi… - patriziadegioia : RT @riotta: Insomma la verità è che il giorno dell'Epifania gli Stati Uniti sono andati molto più vicino al golpe di quanto non si pensasse… - ele9061 : RT @chriss39461740: @liliaragnar da proprietario di b&b…siamo stati fermi 1 anno e 2 mesi ora per questa cazzata stanno ricrollando le pren… -