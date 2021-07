Giulia Provvedi cade e si spacca un dente: il video dell’incidente della cantante de Le Donatella (Di sabato 17 luglio 2021) Disavventura in spiaggia per Giulia Provvedi, una delle due sorelle del duo musicale e televisivo Le Donatella. Sul suo canale Instagram, mostra un curioso backstage di un video decisamente finito male: mentre stava girando, è caduta e si è spaccata un dente. La Provvedi, tuttavia, ha preso tutto con ironia. Incidente in spiaggia per Giulia Provvedi: la caduta le spacca un dente Anche alle celebrità dei social, a volte, non riesce proprio tutto tutto. Ne sa qualcosa ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 17 luglio 2021) Disavventura in spiaggia per, una delle due sorelle del duo musicale e televisivo Le. Sul suo canale Instagram, mostra un curioso backstage di undecisamente finito male: mentre stava girando, è caduta e si èta un. La, tuttavia, ha preso tutto con ironia. Inciin spiaggia per: la caduta leunAnche alle celebrità dei social, a volte, non riesce proprio tutto tutto. Ne sa qualcosa ...

Advertising

zazoomblog : Giulia Provvedi lascia senza parole i fan: bagno sexy col costume di brioche - #Giulia #Provvedi #lascia #senza - zazoomblog : Incidente in spiaggia per Giulia Provvedi: cade e si spacca un dente - #Incidente #spiaggia #Giulia - zazoomblog : Giulia Provvedi incidente social: per fare un [VIDEO] si rompe un dente - #Giulia #Provvedi #incidente #social: - GiuseppeporroIt : Giulia Provvedi, incidente in spiaggia per l'ex gieffina: cade e si rompe un dente (VIDEO) #giuliaprovvedi - infoitscienza : Giulia Provvedi incidente in spiaggia: ecco cosa le è successo-VIDEO -