Giroud saluta i tifosi del Milan | «Sono certo che insieme raggiungeremo grandi traguardi»

Olivier Giroud ha salutato i tifosi del Milan con un video pubblicato sul profilo Instagram del club rossonero. «Sono molto contento di aver firmato per il Milan. Vorrei ringraziare Frederic Massara e Paolo Maldini per avermi accolto qui e ovviamente Ivan Gazidis che conosco personalmente.

Il neo attaccante del Milan Olivierha salutato i tifosi del Chelsea sui social: 'A tutti i blues, ai miei compagni di squadra, a tutti i miei allenatori, a tutto il club, un grande ringraziamento per questi momenti speciali'. '...Commenta per primo L'ufficialità arriverà a breve e poi Olivierdiventerà un nuovo giocatore del Milan. Nel frattempo, l'attaccante francesesui social i tifosi del Chelsea : 'A tutti i blues, ai miei compagni di squadra, a tutti i miei allenatori, a ...Olivier Giroud ha salutato i tifosi del Milan con un video pubblicato sul profilo Instagram del club rossonero. «Sono molto contento di aver firmato per il Milan. Vorrei ringraziare Frederic Massara e ...Milan Ufficiale Giroud – Dopo mesi di voci circa il suo arrivo, c’è l’ufficialità: Olivier Giroud è un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante francese, arrivato dal Chelsea, ha scelto la maglia ...