Giroud | il video di presentazione del Milan

(Di sabato 17 luglio 2021) Iltramite il proprio profilo Twitter, ha pubblicato unper presentare Olivier, neo acquisto rossonero. Come in ungioco, il francese è stato “sbloccato” ed è pronto a colpire. Ready to strike #NewPlayerUnlocked: @ Olivier#Semprepic.twitter.com/pspvgedNGK — AC(@ac) July 17, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Olivierha salutato i tifosi del Milan con unpubblicato sul profilo Instagram del club rossonero Olivierha salutato i tifosi del Milan con unpubblicato sul profilo Instagram del ...'Mi sento perfetto con i colori rossoneri', le prime parole diche dovrebbe scegliere la maglia numero 9 senza pensare alla scaramanzia e ai fallimenti di chi l'ha usata al Milan dopo il ...Giroud, infatti, è ancora in vacanza dopo aver giocato gli ... Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Geo Editrice; per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti del ...Giroud voleva il 18 come numero di maglia (dopo l'addio di ... Il giocatore ha anche salutato i tifosi del Chelsea su Twitter intanto che, sulla medesima piattaforma, girava un video in cui il ...