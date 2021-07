Giroud: “I miei idoli sono stati Maldini, Shevchenko e Papin. Giocare nel Milan un sogno” (Di sabato 17 luglio 2021) Il neo attaccante del Milan, Olivier Giroud, si è presentato al nuovo club tramite un’intervista rilasciata alla tv ufficiale del club rossonero. Queste le sue parole: “Mi sento ancora un ragazzino anche a quasi 35 anni compiuti. Da piccolo i miei idoli erano Papin, Shevchenko e ovviamente Maldini. Il Milan mi ha fatto sognare, ero un grande fan anche di Van Basten. Molti grandi giocatori hanno giocato in un club così prestigioso in Europa: la squadra ha una grandissima tradizione europea ed è per questo che ho deciso di venire qui, per ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) Il neo attaccante del, Olivier, si è presentato al nuovo club tramite un’intervista rilasciata alla tv ufficiale del club rossonero. Queste le sue parole: “Mi sento ancora un ragazzino anche a quasi 35 anni compiuti. Da piccolo ieranoe ovviamente. Ilmi ha fatto sognare, ero un grande fan anche di Van Basten. Molti grandi giocatori hanno giocato in un club così prestigioso in Europa: la squadra ha una grandissima tradizione europea ed è per questo che ho deciso di venire qui, per ...

