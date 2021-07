Gigi Epifani | vero nome | origini e carriera del cantante di The Voice Senior

Leggi su ck12

(Di sabato 17 luglio 2021) Conosciamo meglio, ilnoto per aver preso parte alla prima edizione di The: ecco cosa sapere. (screenshot video), in arte Jigi Epi, è stato tra i partecipanti della prima edizione di The, il talent show musicale andato in onda su Rai 1 dal 27 novembre al 20 dicembre 2020 e condotto da Antonella Clerici. Durante il programma ilnon è riuscito ad accedere ai knockout, venendo eliminato durante la fase dei Best six, quando i coach hanno dovuto scegliere i ...