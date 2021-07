Gianmarco Garofoli giganteggia in salita: “Non ho vinto, ho stravinto. Amadori, sono pronto per l’Avenir” (Di sabato 17 luglio 2021) Gianmarco Garofoli è stato il protagonista assoluto della seconda tappa del Giro della Valle d’Aosta, corsa ciclistica riservata agli Under 23. Il 18enne ha giganteggiato in una durisima frazione di montagna che proponeva addirittura tre GPM di prima categoria: Col d’Ariaz (7,3 km all’8,9% di pendenza media), Col Saint-Pantaleon (16,2 km al 7,3%) e l’arrivo in quota a Cervinia (8 km al 7,2%). L’alfiere della Development Team DSM ha trionfato in solitaria, attaccando in maniera perentoria e rifilando addirittura 1’31” di distacco a Mattia Petrucci e Rueben Thompson. Il marchigiano ha palesato tutto il suo entusiasmo ai microfoni di InBici: ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021)è stato il protagonista assoluto della seconda tappa del Giro della Valle d’Aosta, corsa ciclistica riservata agli Under 23. Il 18enne hato in una durisima frazione di montagna che proponeva addirittura tre GPM di prima categoria: Col d’Ariaz (7,3 km all’8,9% di pendenza media), Col Saint-Pantaleon (16,2 km al 7,3%) e l’arrivo in quota a Cervinia (8 km al 7,2%). L’alfiere della Development Team DSM ha trionfato in solitaria, attaccando in maniera perentoria e rifilando addirittura 1’31” di distacco a Mattia Petrucci e Rueben Thompson. Il marchigiano ha palesato tutto il suo entusiasmo ai microfoni di InBici: ...

