Gianluigi Donnarumma, clamoroso gesto dopo la vittoria agli Europei: avete visto cosa ha fatto? (Di sabato 17 luglio 2021) Resterete a bocca aperta. È passata quasi una settimana ma l’emozione è ancora via, fortissima. Domenica, 11 luglio 2021, sarà una data che ogni italiano non dimenticherà mai. Non la dimenticherà neanche Gianluigi Donnarumma, che a soli 22 anni è salito L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 17 luglio 2021) Resterete a bocca aperta. È passata quasi una settimana ma l’emozione è ancora via, fortissima. Domenica, 11 luglio 2021, sarà una data che ogni italiano non dimenticherà mai. Non la dimenticherà neanche, che a soli 22 anni è salito L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

EURO2020 : ???? Five Italy stars in the Team of the Tournament. Who impressed most? ?? Gianluigi Donnarumma ?? Leonardo Bonucci ??… - goal : PSG's current goalkeepers: ???? Keylor Navas ???? Sergio Rico ???? Gianluigi Donnarumma ???? Alphonse Areola ???? Marcin Bulk… - GOAL_ID : Kiper PSG saat ini: ???? Keylor Navas ???? Sergio Rico ???? Gianluigi Donnarumma ???? Alphonse Areola ???? Marcin Bulka ???? D… - cinotnij : RT @EURO2020: ???? Five Italy stars in the Team of the Tournament. Who impressed most? ?? Gianluigi Donnarumma ?? Leonardo Bonucci ?? Leonardo… - hshewoman : RT @EURO2020: ???? Five Italy stars in the Team of the Tournament. Who impressed most? ?? Gianluigi Donnarumma ?? Leonardo Bonucci ?? Leonardo… -