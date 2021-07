Gerry Scotti, ha una passione sfrenata per gli avanzi: ma chi se l’aspettava (Di sabato 17 luglio 2021) Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati dal pubblico a casa per via della sua spontaneità, simpatia e bontà. Ma a proposito di bontà, sapete che ha una passione sfrenata per gli avanzi del giorno prima? Gerry Scotti-AltraNotiziaTutti noi conosciamo il mitico conduttore Gerry Scotti, fin dai tempi di uno dei primi quiz pre-serata Passaparola. Negli anni, ci ha sempre tenuto compagnia con la sua spontaneità, la sua simpatia e soprattutto con la sua empatia. Ma non dobbiamo assolutamente dimenticarci della sua bontà! ... Leggi su altranotizia (Di sabato 17 luglio 2021)è uno dei conduttori più amati dal pubblico a casa per via della sua spontaneità, simpatia e bontà. Ma a proposito di bontà, sapete che ha unaper glidel giorno prima?-AltraNotiziaTutti noi conosciamo il mitico conduttore, fin dai tempi di uno dei primi quiz pre-serata Passaparola. Negli anni, ci ha sempre tenuto compagnia con la sua spontaneità, la sua simpatia e soprattutto con la sua empatia. Ma non dobbiamo assolutamente dimenticarci della sua bontà! ...

Advertising

_army_in_love : RT @singvlarity___: pensando che in corea hanno le pubblicità dei bts e noi dobbiamo accontentarci di gerry scotti - Sweet_Danger_ : RT @singvlarity___: pensando che in corea hanno le pubblicità dei bts e noi dobbiamo accontentarci di gerry scotti - PrkJmn__13 : RT @singvlarity___: pensando che in corea hanno le pubblicità dei bts e noi dobbiamo accontentarci di gerry scotti - baekjinbabyy : RT @singvlarity___: pensando che in corea hanno le pubblicità dei bts e noi dobbiamo accontentarci di gerry scotti - ikigayy : RT @singvlarity___: pensando che in corea hanno le pubblicità dei bts e noi dobbiamo accontentarci di gerry scotti -