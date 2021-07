Germania Olimpica abbandona il campo: insulti razzisti contro Torunarigha (Di sabato 17 luglio 2021) insulti razzisti nei confronti di Torunarigha: la Germania Olimpica abbandona il campo contro l’Honduras La Germania Olimpica ha abbandonato il campo durante l’amichevole con l’Honduras a seguito di insulti razzisti contro il difensore tedesco Jordan Torunarigha. Queste le dichiarazioni del commissario tecnico Stefan Kuntz. «Se uno dei nostri giocatori viene insultato dal punto di vista razziale, non possiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021)nei confronti di: laill’Honduras Lahato ildurante l’amichevole con l’Honduras a seguito diil difensore tedesco Jordan. Queste le dichiarazioni del commissario tecnico Stefan Kuntz. «Se uno dei nostri giocatori viene insultato dal punto di vista razziale, non possiamo ...

