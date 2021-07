Germania, impennata di morti e immagini da guerra (gallery). Allarme meteo anche in Italia (Di sabato 17 luglio 2021) Sono più di 130 i morti in Germania a causa delle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona occidentale del Paese. Lo riporta l’agenzia Dpa dopo che la polizia ha riferito stamani di almeno 90 morti nella regione di Ahrweiler, la più colpita della Renania Palatinato, che portano il bilancio provvisorio a 133 vittime confermate nelle regioni occidentali, 43 delle quali nel Nord Reno Vestfalia come reso noto nelle scorse ore. La polizia ha inoltre riferito di segnalazioni di almeno 618 feriti. Diverse persone risultano ancora disperse. Germania, immagini di guerra a causa del ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 luglio 2021) Sono più di 130 iina causa delle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona occidentale del Paese. Lo riporta l’agenzia Dpa dopo che la polizia ha riferito stamani di almeno 90nella regione di Ahrweiler, la più colpita della Renania Palatinato, che portano il bilancio provvisorio a 133 vittime confermate nelle regioni occidentali, 43 delle quali nel Nord Reno Vestfalia come reso noto nelle scorse ore. La polizia ha inoltre riferito di segnalazioni di almeno 618 feriti. Diverse persone risultano ancora disperse.dia causa del ...

