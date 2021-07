Germania-Honduras, insulti razzisti: tedeschi abbandonano il campo per protesta (Di sabato 17 luglio 2021) Il difensore Jordan Torunarigha è divenuto oggetto di insulti a sfondo razziale durante l'amichevole contro l'Honduras Leggi su mediagol (Di sabato 17 luglio 2021) Il difensore Jordan Torunarigha è divenuto oggetto dia sfondo razziale durante l'amichevole contro l'

