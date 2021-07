Germania e Belgio in ginocchio, 153 morti in Nord Europa. Le immagini dall’elicottero: borghi cancellati dopo l’alluvione – Il video (Di sabato 17 luglio 2021) Sono almeno 153 le vittime nel Nord Europa dopo due giorni di devastante maltempo che ha colpito in particolare la Germania e il Belgio, oltre a Lussemburgo e Olanda. Non smette di crescere il bilancio dei morti tedeschi, arrivato a 133 vittime, con il land Renanai-Palatinato che da solo ne ha registrate 63, mentre nel vicino Nord Reno-Vestfalia se ne sono contate finora 43. Colpito duramente anche il Belgio, che conta 20 vittime per buona parte nella provincia di Liegi. Da oltre 24 ore si cerca di svuotare scantinati e cantine con le idrovore, mentre gli ... Leggi su open.online (Di sabato 17 luglio 2021) Sono almeno 153 le vittime neldue giorni di devastante maltempo che ha colpito in particolare lae il, oltre a Lussemburgo e Olanda. Non smette di crescere il bilancio deitedeschi, arrivato a 133 vittime, con il land Renanai-Palatinato che da solo ne ha registrate 63, mentre nel vicinoReno-Vestfalia se ne sono contate finora 43. Colpito duramente anche il, che conta 20 vittime per buona parte nella provincia di Liegi. Da oltre 24 ore si cerca di svuotare scantinati e cantine con le idrovore, mentre gli ...

Advertising

EnricoLetta : Il disastro che sta travolgendo l’Europa, la Germania, il Belgio ci riguarda tutti. La ribellione del clima è una r… - Palazzo_Chigi : Esprimiamo grande vicinanza alle comunità di Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi duramente colpite dalle gr… - raffaellapaita : Profondo cordoglio per la situazione drammatica che stanno vivendo #Germania e #Belgio. Serve cambio di strategia n… - nicomar2610 : RT @P_M_1960: 'Alluvione del secolo' in Germania: oltre 100 morti e 1.300 dispersi. In Belgio sono 23 le vittime. L'uomo ha maltrattato la… - periodiciweb : GERMANIA E BELGIO INONDATE -