Gemma Galgani | la storica Dama torna al passato | “Ripenso a lui”

(Di sabato 17 luglio 2021), famosa tronista di Uomini e Donne over,a pensare al suo ex corteggiatore Marco Firpo. Ci sarà un ritorno di fiamma a settembre?, la tronista “over” che da 11 anni viene partecipa al programma di Maria De Filippi, “Uomini e donne”, confessa che da qualche giorno pensa al suo ex corteggiatore Marco Firpo. I due si sono frequentati durante il programma, e sembra chedurante le vacanze estive del programma non riesca a dimenticarlo. La 70enne cerca da tempo l’amore nello show della De Filippi, e chissà che questa volta l’abbia ...

confessa di pensare spesso all'ex fidanzato Marco Firpo, ormai lontano dallo studio di Uomini e Donne da diverso tempo. Grande protagonista del parterre del Trono Over ormai da un ...Tempo di confessioni. E sono confessioni piccanti quelle di, la mitica Dama, protagonista di Uomini e Donne , il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 che tornerà dopo l'estate. Presenza fissa nel dating - show ormai da più di dieci ...Gemma Galgani, famosa tronista di Uomini e Donne over, torna a pensare al suo ex corteggiatore Marco Firpo. Ci sarà un ritorno di fiamma?Ma non finisce qui. Ida ha anche deciso di rivolgere un pensiero alla sua carissima Gemma Galgani. In occasione di una serata karaoke, la dama ha deciso di dedicare alla sua amica una dolcissima ...