Il governo britannico ha deciso di offrire il vaccino antinfluenzale a oltre 35 milioni di persone a partire da settembre. Si tratta, riporta Skynews, della più grande campagna contro l'influenza mai

Ultime Notizie dalla rete : vaccino antinfluenzale Gb: vaccino antinfluenzale a oltre 35 milioni di persone Annunciando il piano per l'inverno, il ministro della Sanità Sajid Javid ha incoraggiato tutti coloro che hanno diritto a un vaccino antinfluenzale a farsi avanti. "L'influenza può essere una ...

