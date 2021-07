Gazzetta: i club di Serie A non faranno abbonamenti senza gli stadi aperti al 100% (Di sabato 17 luglio 2021) Se gli stadi non saranno riaperti al 100% della capienza, i club di Serie A non avvieranno la campagna abbonamenti. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Le campagne abbonamento sono, quindi, tutte in stand by, in attesa di comunicazioni definitive dalle autorità: tutto dipenderà dai dati dei contagi, al momento in preoccupante risalita. Tradotto: solo in caso di stadi pieni o quasi, le offerte per posti annuali arriveranno sul tavolo dei clienti-tifosi, con una ovvia prelazione per gli abbonati di lungo tempo. Per il momento, per tutti è assai più agevole ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 luglio 2021) Se glinon saranno rialdella capienza, idiA non avvieranno la campagna. Lo scrive ladello Sport. “Le campagne abbonamento sono, quindi, tutte in stand by, in attesa di comunicazioni definitive dalle autorità: tutto dipenderà dai dati dei contagi, al momento in preoccupante risalita. Tradotto: solo in caso dipieni o quasi, le offerte per posti annuali arriveranno sul tavolo dei clienti-tifosi, con una ovvia prelazione per gli abbonati di lungo tempo. Per il momento, per tutti è assai più agevole ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta club Bonus, premi e telefonate: Xhaka pressa per la Roma ... nonostante l'Arsenal abbia posto un muro di 20 milioni di euro a cui il club giallorosso per il momento non intende arrivare, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . La questione si sta ...

Ora è k.o. Calafiori: vita sempre dura per i terzini sinistri ... scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Un peccato, verrebbe da dire, se si pensa che ... Il sostituto naturale, comunque, il club giallorosso ce l'ha in casa, e si tratta dell'enfant ...

Antognoni e la Fiorentina si dicono addio nel modo peggiore La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport: “Chievo, la strada sembra in salita. Cosenza pronto a subentrare” In attesa del Collegio di garanzia del Coni il quotidiano sportivo milanese è tornato sulle difficoltà del club veronese escluso dalla Serie B 2021-2022 Nel fine settimana si stacca quasi sempre la sp ...

Bonus, premi e telefonate: Xhaka pressa per la Roma Lo svizzero accetta dei tagli economici pur di convincere l’Arsenal. Le uscite di Olsen e Kluivert possono sbloccare tutto ...

