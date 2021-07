G8 Genova 20 anni dopo, Agnoletto: "Avevamo ragione noi" (Di sabato 17 luglio 2021) "Oggi, per quanto riguarda la scuola Diaz e Bolzaneto, abbiamo delle verità processuali che hanno ricostruito in modo molto preciso gli eventi. Quindi sulla Diaz e su Bolzaneto non è che ognuno può ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021) "Oggi, per quanto riguarda la scuola Diaz e Bolzaneto, abbiamo delle verità processuali che hanno ricostruito in modo molto preciso gli eventi. Quindi sulla Diaz e su Bolzaneto non è che ognuno può ...

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Con la “riforma”, tutti impuniti. Il pm Zucca: 'Quella fu tortura e non dovrebbe prescriversi mai.… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Luglio: Con la Cartabia zero condannati per il G8. Genova, 20 anni fa - amnestyitalia : Manca poco al ventesimo anniversario del G8 di Genova. Attraverso fotografie, proiezioni e dibattiti saranno ricord… - misiagentiles : RT @Adnkronos: A 20 anni dal #G8 di Genova parla Vittorio #Agnoletto all'Adnkronos: 'Nessuno in galera per le violenze della Diaz'. https:/… - abbondio_silvio : RT @Adnkronos: A 20 anni dal #G8 di Genova parla Vittorio #Agnoletto all'Adnkronos: 'Nessuno in galera per le violenze della Diaz'. https:/… -